Тамбовчанина оштрафовали за выложенные в соцсеть экстремистские картинки

Его признали виновным в пропаганде нацистской символики

В Староюрьевском районе местного жителя привлекли к административной ответственности за публичное демонстрирование символики экстремистской организации по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Установлено, что в марте этого года 38-летний мужчина разместил в социальной сети «Одноклассники» два графических изображения, демонстрирующих символику экстремистской организации АУЕ, деятельность которой запрещена на территории России.

- По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.