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По сути, это итог одноименного всероссийского фотопленэра, организованного по инициативе Росмолодёжи и ряда структур Иркутской области в феврале этого года на Байкале.

Отбор соискателей из числа молодёжи проходил на конкурсной основе. Из 546 заявок были отобраны 40 фотографов, 5 видеографов и 5 travel-блогеров. Каждый из них стремился показать красоту и самобытность самого глубокого озера в мире, отразить свои впечатления, полученные в ходе шести фототуров.

В фотопленэре приняла участие фотограф из Тамбова Виктория Кузнецова. Ещё до поездки на Байкал, управляющий Тамбовским ГОСБ Владимир Компаниец и арт-директор «Новой Галереи» Ирина Бирюкова предложили ей разместить отчётную экспозицию в банковском выставочном зале.

Тамбовский вернисаж прошёл в единый день одновременно с 43 регионами и 50 городами России, из которых были отобраны участники. Комплект фотографий для каждого показа уникален: в него вошло 29 работ разных авторов. Произведения Виктории Кузнецовой представлены не только в Тамбове, но и в других регионах России.

Офлайн-выставки в субъектах Федерации сопровождаются выставкой в онлайн-формате на сайте фотопленэра «Байкал для каждого» plannerbaikal.ru. В виртуальную версию вошли не только работы всех участников, но также рабочие материалы, собранные во время экспедиции.

Организаторы проекта «Байкал для каждого» стремились создать симбиоз медиа и туризма, что должно способствовать развитию внутреннего туризма в России. Проект финансировался на грантовой основе и при партнерской поддержке. Приняв у себя экспозицию, Тамбовское отделение Сбербанка заявило себя партнёром байкальского вернисажа.

По словам Владимира Компанийца, эта тема тесно смыкается с ESG-повесткой Сбера, служит популяризации экологически ценных территорий в нашей стране, носит просветительский характер.

- Мы с коллегами из ЦЧБ, - говорит управляющий, - бывали на Байкале в рамках стратегической сессии, не понаслышке знаем, что это уникальное место силы, которое все мы должны сберечь.

Вернисаж в банковском офисе, прошедший с соблюдением притивоковидных мер, привлёк внимание журналистов. Виктория Кузнецова представила мультимедийную версию своих работ, выполненных на Байкале. Благодаря выставке, развёрнутой в Сбербанке, теперь у каждого посетителя есть своё представление об уникальном заповедном месте России.