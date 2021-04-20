Тамбовский водитель, выезжавший со второстепенной дороги, врезался в «ВАЗ»

Госпитализация пострадавшему не потребовалась Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области Фото:

Авария, в которой получил травмы 38-летний мужчина, произошла 19 апреля в 12 часов 45 минут в районе дома № 2А на улице Большая Советская р.п. Дмитриевка Никифоровского района. Водитель автомобиля «Лада-Гранта», выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «ВАЗ-21124», под управлением 75-летнего мужчины.

- В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Гранта» получил травму головы, мужчину на месте аварии осмотрел фельдшер скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.