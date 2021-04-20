Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 апреля: число заболевших за сутки составило 62 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 20 апреля, 30982 человек. 28318 заболевших выздоровели, 449 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 62 новых случая. Среди заразившихся 19 мужчин и 38 женщин в возрасте от 20 лет до 81 года, а также пять детей от 4 до 7 лет.

- На госпитализации находятся 420 человек, из них диагноз «пневмония» у 395 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.