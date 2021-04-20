В Мичуринске разыскивают родственников 11 героев, похороненных на воинском кладбище
К 75-летию Великой Победы в Мичуринске провели масштабную реконструкцию воинского мемориала. Здесь увековечили имена 2358 советских воинов Красной армии, умерших в местных госпиталях от ран. При уточнении списков выяснилось, что среди 2358 советских солдат, похороненных на воинском кладбище, 11 человек являются уроженцами наукограда. Среди них:
Богданов Фёдор Филиппович (ул. Тамбовская, 134);
Булатов Василий Иванович (ул. Коммунистическая, 8);
Гаврилин Дмитрий Андреевич;
Горбачёв Борис Владимирович;
Гришин Михаил Панкратович;
Гусакова Анна Георгиевна;
Еремеев Илья Илларионович;
Живилов Григорий Андреевич;
Кирсанов Сергей Иванович (ул. Гоголевская, 45);
Макурина Вера Арсентьевна;
Туровский Виктор Иванович.
Администрация города Мичуринска просит откликнуться их родных.
- Обратиться необходимо в отдел социальной политики по телефону: 5-28-40, с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, - говорят в мэрии наукограда.